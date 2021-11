Sui social si è fatto addirittura il nome diper risolvere i problemi di una Nazionale che ha appena vinto un Europeo giocando un gran bel calcio. Il mondo del pallone ha la memoria corta, e quindi non stupisce più di tanto. C'è però invece chi vuole stupire, eccome:Keanè finito in un vortice che ne ha alterato la percezione. Da golden boy (primo 2000 a esordire e segnare in Serie A) a flop. Ma è davvero così?L'unico vero passaggio a vuoto c'è stato all', dove in 39 presenze sono arrivate solamente 4 reti e 2 assist. Troppo poco per quanto era stato pagato. Ecco perché quando la Juventus ha bussato al club inglese la porta le è stata aperta subito: c'era la necessità di colmare il vuoto lasciato all'improvviso daa fine mercato, inevitabile chiedere adi tornare, anche per un discorso di lista Champions essendo un prodotto del vivaio bianconero. In questa prima parte di stagione sono arrivati, in un totale di 215 minuti:o poco più. In Europa ancora nessuna gioia, ma lì i minuti totali sono 49 in 3 presenze: troppo poco per lasciare il segno.Adesso l'ennesima chance contro unache non dovrebbe poter contare su, suo 'rivale' per un posto in Nazionale.è chiamato a dimostrare di poter essere decisivo e di poter almeno sostituire degnamente uno come. L'argentino è in forse, difficile che possa giocare dall'inizio dati i tanti impegni ravvicinati (dopo lain una settimana). Il giovane attaccante potrebbe affiancare quindinel 4-4-2: ha recuperato dagli acciacchi e al momento ha più chance di tutti di partire dal 1', visto che ha lavorato alla Continassa conmentre gli altri erano in Nazionale.Con Mancini è sceso in campo il 20 novembre 2018, a 18 anni, 8 mesi e 23 giorni. Da lì in poi ha collezionato in tutto. Anche qui, occhio al minutaggio: tra Nations League, amichevoli e qualificazioni varie ha giocato 504 minuti:. Per fare un confronto col centravanti titolare,ha segnato 15 gol in 54 presenze e 3.720 minuti totali:. E? 36 partite e 14 gol in 2.482 minuti:. Decisamente più di Moise Kean. Che il Mondiale 2022 se lo vuole conquistare sul campo e giocarselo, magari da titolare. Ha i numeri per farlo.