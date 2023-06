Stando a quanto riportato da Goal, per Wojciechè già scattato ilcon lafino al 2025, pertanto il portiere polacco rimarrà legato ai bianconeri per altre due stagioni. Il classe 1990 è reduce da un'altra annata importante, in cui si è confermato un punto di riferimento importante per la squadra di Massimilianosia in campo con prestazioni di assoluto livello, che nello spogliatoio come leader indiscusso, tanto che più volte lo si è visto presentarsi di fronte alle telecamere e analizzare il momento con intelligenza e lucidità. Il suoera in scadenza nel 2024, ma ora, come dicevamo, è stato prolungato in automatico per un'ulteriore stagione.