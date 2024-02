In casa Juve si continua a lavorare duramente anche per quello che sarà il futuro della squadra, con la dirigenza guidata da Giuntoli e Manna che sta sondando il terreno per diversi obiettivi di mercato. Uno dei nomi che da tempo è finito nella lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee, che sta incantando nella stagione magica con il suo Bologna. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la base di partenza sarà di almeno 40 milioni di euro, ma la sensazione è che ce ne vorranno di più per strapparlo ai rossoblù, Bayern Monaco permettendo. Il piano della Vecchia Signora però è quello di investire in questa direzione nella sessione del mercato di giugno.