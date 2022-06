Il lunedì dell'Angel. Dell'Angel Di Maria. La Juventus continua a lavorare per l'esterno argentino: nonostante le distanze più o meno marcate, più o meno nette, il club non ha perso le speranze di chiudere anche per il talento ex Real Madrid e Psg. Dunque, cosa aspettare? Un nuovo incontro, dopo che le parti si sono rispettivamente fatte tutti i conti, i calcoli, i pro e i contro.



LA SITUAZIONE - Quello del lunedì sarà allora un riaggiornarsi, dopo un weekend fatto di riflessioni e conclusioni. La Juve cerca una via di mezzo tra ciò che vorrebbe (un biennale per il Decreto Crescita, a cifre alte) e ciò che potrebbe strappare (contratto annuale, a cifre leggermente inferiori a quanto richiesto da Di Maria). L'obiettivo è seguire il filone dei propri desideri, anche se la decisione del ritorno in Argentina sembra incontrovertibile: nell'estate del 2023, il Fideo si vede al Rosario Central. La Juve non ha la pretesa di modificare quella decisione, nonostante sposti parecchio i piani iniziali. Vuole però avere rassicurazioni su tutto il resto, a partire da impegno e motivazioni.