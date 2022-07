Milano al centro del mercato della. Giornata calda, rovente, non solo per il clima. In serata, infatti,e gli uomini di mercato della Vecchia Signora hanno incontrato Fali, procuratore di. Non è finita qui, però, perché i bianconeri hanno in programma altri due incontri molto importanti.Come riporta Sky Sport, infatti, ci sarà un contatto con l’entourage di Nicolò, per provare a sbloccare la trattativa e trovare la quadra con la Roma, per permettere al calciatore di raggiungere il raduno della Juventus il prima possibile. E ancora, a Milano si parlerà anche di Alvaro, perché il centravanti spagnolo rimane uno degli obiettivi della Juventus per l’attacco.