Ha dimostrato di essere di altissimo livello sin da quando Eusebio Di Francesco l'ha lanciato in una Roma in difficoltà. Luca Pellegrini, e non Lorenzo, adesso è anche nel mirino della Juventus. E lo è per un motivo molto semplice: il terzino mancino, rientrato a Trigoria dopo sei mesi buoni al Cagliari e reduce dalla bella esperienza (in cui ha giocato mezzala!) azzurra al Mondiale Under 20, potrebbe garantire la plusvalenza necessaria ad aiutare le casse romaniste entro il 30 giugno. Partiranno in tanti: lo farà Dzeko, lo farà Manolas. Ma può farlo pure Luca, seguito in passato - oltre che dai bianconeri - soprattutto dal Paris Saint Germain. Adesso Paratici può farsi sotto, ancora.