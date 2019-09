Un caldissimo mercato estivo si è concluso soltanto lunedì sera, ma gli occhi dellasono già rivolti verso la prossima estate di trattative. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , in particolare è già interessante la situazione dei profili che, nella prossima estate del 2020, possono lasciare le rispettive squadre attuali a parametro zero., che non sembra interessato a un rinnovo di contratto con il Tottenham e sta quindi cercando squadra per il futuro a partire dal prossimo 1 luglio.Dall'Inghilterra, però, non c'è soltanto il danese tra gli obiettivi della Juventus. Il Daily Mail aggiunge il difensore Tobysempre da casa Tottenham, da tempo sulla lista per il ruolo di Fabio Paratici, mentre il Sun "esagera" e porta fino ai calciatori nel mirino a zero nella sola Premier League.Intrigante l'opzione Daviddel Manchester United tra i pali, anche se il suo rinnovo ai Red Devils non è da escludere. Difficilmente firmerà un nuovo accordo Nemanja, invece, e potrebbe rinforzare il centrocampo bianconero con qualità ed esperienza. Sempre dallo United, ma in difesa, occhi su Eric, talento classe '94.