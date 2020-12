1









La Juventus ha bruciato tutti per Bryan Reynolds. I bianconeri stanno seguendo il terzino americano dei Dallas, MLS, e secondo La Stampa all'ultima curva hanno superato la concorrenza della Roma e soprattutto del Club Bruges che aveva già presentato un'offerta. Paratici scatenato, sta trattando anche Memphis Depay: l'olandese può liberarsi a un prezzo low cost di circa cinque milioni di euro perché in scadenza di contratto, piace anche al Barcellona ma la Juve l'ha messo nel mirino e vuole fare un tentativo per rinforzare l'attacco.