La Juventus non è ancora sazia. Il mercato invernale è finito da poco più di 24 ore, ma il club bianconero sta già lavorando per quello di giugno. E il nome caldo è quello di Nicolò Zaniolo: dopo le voci che si sono rincorse in giornata, anche Calciomercato.com ha rilanciato la notizia con nuovi dettagli. Zaniolo, in scadenza con la Roma a giugno 2024, è da tempo un obiettivo conclamato della Juventus - era già sulla lista di Fabio Paratici - e rientrerebbe a pieno nel processo di rinnovamento della rosa messo in atto da Cherubini e Arrivabene. GLI SCENARI - Affiancare Zaniolo a Vlahovic: questo il sogno/obiettivo della Juventus, senza dimenticare però un certo Paulo Dybala: se dovessero continuare le difficoltà in merito al suo rinnovo, la pista che porta all'italiano classe 2000 potrebbe prendere ancora più piede. Secondo Calciomercato.com la Juventus ha già avuto contatti con l'entourage del giocatore, considerando anche che i discorsi per il rinnovo tra Zaniolo e la Roma si sono raffreddati. E se la rottura dovesse essere definitiva, la Juventus ha già pronta la strategia. Del resto, lo stesso Thiago Pinto è stato chiaro: "​Oggi non posso garantire che Zaniolo sarà qui l'anno prossimo. Non posso io, né nessun altro".