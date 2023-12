«È un piacere avervi qui, in una serata di festa. Un anno fa non stavamo attraversando un bel momento, ma questi ostacoli li abbiamo superati tutti insieme. La Juventus è più viva che mai e lo dimostrano l'affetto quotidiano dei nostri tifosi e i risultati ottenuti sul campo dai nostri giocatori. Per noi questo è l'anno zero di un nuovo progetto societario, sportivo e di marketing che ha l'obiettivo di mantenere alte le ambizioni, in linea con la tendenza di questo grande Club.Scanavino, successivamente, ha presentato il progetto dello Juventus Creator Lab - una vera e propria struttura di produzione di contenuti, principalmente digitali, che vanno anche oltre il campo. Un progetto che, ancora una volta, dimostra il lato innovatore del Club.