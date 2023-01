Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN prima di- "Innanzitutto vorrei prendere le distanze da pseudo tifosi che hanno usato linguaggi impropri verso Gravina e Chinè. Noi sosterremo con forza la nostra difesa, ma con competenza, professionalità e rispetto nelle sedi opportune. La sentenza è ingiusta e iniqua, aspettiamo le motivazioni ma sicuramente faremo appello al CONI per sostenere le nostre posizioni che sono solide, chiare e sono già state accettate nel percorso ordinario. Crediamo di averne anche altre e continueremo su questo percorso. Non solo noi crediamo che la sentenza sia ingiusta, ho apprezzato i commenti dei tifosi di altre squadre, di personaggi che partecipano a programmi tv, che comprendono l'assurdità di questa decisione sommaria e ingiusta. Questo crea preoccupazione perchè quello che succede alla Juve può succedere anche ad altri".- "Cherubini è un ds, ha diverse mansioni ma è inibito dal fare tante attività tra cui il mercato. Abbiamo reagito immediatamente, ho trovato grande compattezza. Abbiamo nominato Calvo, persona nota nel mondo del calcio con grande esperienza maturata nel calcio anche all'estero, nel Barcellona, e in una multinazionale come Philip Morris. Sul mercato mi aiuterà direttamente insieme a Manna che ha grande competenza sul calciomercato".- "Dobbiamo essere pronti a tutto, inutile essere ottimisti o pessimisti. Bisogna essere preparati, pronti e determinati, non ci aspettavamo che si potesse arrivare a questa dimensione ma eravamo pronti, faremo bene per quello che ci aspetta. Abbiamo un pool di avvocati preparati e capaci, porteremo avanti i nostri elementi a sostegno delle nostre convinzioni".- "Ho visto grande compattezza a partire dal primo incontro di ieri con Allegri e poi con la squadra. Sono stato anche un po' sorpreso, il gruppo è sereno e determinato. Avevamo già avuto occasione di parlare della situazione, mi sono sembrati consapevoli e preparati, anche i messaggi che hanno lanciato tramite i social confermano i loro umori e la situazione".- "Dobbiamo essere lucidi, è una fase particolare. Nell'area sportiva la situazione è solida, ci aspettiamo parecchi punti dal campo, è importante mantenere disciplina e ordine. Poi vedremo con la fase due...".- "Ognuno ha le proprie caratteristiche, siamo un pool di professionisti, di persone con una serie di competenze dedicate alla gestione della società, della parte sportiva e dei problemi giudiziari. Il presidente non voleva prendere le distanze da nulla, avremo un atteggiamento rispettoso".