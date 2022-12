Non solo l'amichevole contro il, vinta per 1 a 0 con una rete di Moise. Nella giornata di oggi c'è stato un altro momento importante in casa bianconera, ovvero quello in cui il nuovo direttore generale Mauriziosi è presentato dalla squadra per una breve visita. L'obiettivo? Rasserenare tutti, dopo il "terremoto" che ha reso la pausa per il Mondiale decisamente più difficile del previsto per la, e dunque creare la giusta tranquillità in vista della seconda parte di stagione che prenderà il via il 4 gennaio.Il dirigente si è anche presentato all'Allianz Stadium per l'amichevole insieme a Federico. "Ha detto poche parole ma giuste", il commento di Massimiliano. "Ha detto che la Juve è la Juve e le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai".