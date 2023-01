Come racconta Tuttosport, avrà poteri pieni. Che diventeranno assoluti tra 15 giorni, quando il 18 gennaio l’assemblea dei soci nominerà il nuovo consiglio di amministrazione e, contemporaneamente,passerà da Direttore generale a nuovo amministratore delegato della Juventus, al posto del dimissionario Maurizio Arrivabene. Non una novità, certo, ma da ieri Scanavino ha di fatto una urgenza in più con cui confrontarsi: il calciomercato.