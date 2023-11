L'AD della Juventus Maurizioha parlato nel corso dell'Assemblea degli Azionisti ( QUI l'integrale) parlando dell'impatto della Juve Next Gen. Le sue parole:- "Ottimi risultati dalla Next Gen, che ha fatto un'ottima stagione che ha raggiunto la finale di categoria. Ci tengo a sottolineare la valenza strategia del progetto. Anche quest'anno ci sono stabilmente alcuni giocatori in forza alla prima squadra dalla NG. Oltre ormai agli 'anziani' Miretti, Fagioli e Iling, già in prima squadra, quest'anno ci sono Yildiz, Huijsen e Nonge. Giovani talenti con potenziale. Alcuni hanno addirittura esordito".