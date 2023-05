E' terminata poco fa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di ritorno contro il Siviglia, dove in palio ci sarà l'accesso alla finalissima di Budapest contro la vincente tra Leverkusen e Roma. In serata, il ds Scanavino, Gianluca Pessotto e Calvo sono stati avvistati a cena con la dirigenza del club andaluso in un locale situato al centro della città.