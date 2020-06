2









Non solo lo scambio tra Arthur e Pjanic. Ieri, al J Medical, ha svolto la prima parte di visite mediche anche Felix Correia. L'attaccante portoghese di 19 anni arriva in cambio di Pablo Moreno, attaccante della Juventus Primavera che si trasferirà al City. Marca conferma quanto anticipato da Ilbianconero.com ovvero che si tratta di un'operazione da circa 10 milioni di euro. ​"Felix è entusiasta. Crede di poter avere successo nel calcio italiano. Lo seguono da almeno due anni", ha dichiarato l'agente del calciatore Marinho a ​Maisfutebol. Oggi il portoghese sarà nuovamente al Medical per effettuare la seconda parte dei test fisici. Nell'ultima stagione era stato in prestito all'AZ Alkmaar e nella prossima giocherà nell'Under 23. MORENO - L'attaccante spagnolo (18 anni) che ha giocato due stagioni nella Juve Primavera, invece, si trasferirà al City fino al 2024 ma potrebbe finire in prestito già nel 2020-21. Dove? Come scrive il quotidiano spagnolo la prossima destinazione del promettente attaccante ex Barça potrebbe essere il Girona con cui il City ha un accordo per far crescere i giovani più promettenti del suo settore giovanile. Secondo Marca il suo ex club, il Barcellona ha cercato di riportare l'attaccante al Nou Camp ma il City ha chiuso prima l'accordo con la Juve.