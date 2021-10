La Juventus, a maggior ragione dopo le polemiche degli ultimi due giorni, ha in mente di provare a vendere Aaron Ramsey per poter liberare il budget necessario per un nuovo agognato acquisto a centrocampo. Ma con tutte le difficoltà nel riuscire a piazzare un giocatore come il gallese, dall'alto ingaggio e infortunio facilissimo, bisogna trovare un piano B, alias un altro centrocampista da cedere.

Così è nata l'ipotesi di uno scambio con il Monaco per Aurelien Tchouameni, in cui venga coinvolto non Ramsey bensì Weston McKennie. Questa la spiegazione di Calciomercato.com: "Il centrocampista statunitense non ha mai pienamente convinto, in parte per un'anarchia tattica che né Pirlo nè i primi mesi dell'Allegri-bis sono riusciti a limare, in parte per un'indisciplina fuori dal campo evidenziata in più episodi, anche recenti. Già accostato ad alcune formazioni di Premier League nella passata estate (Tottenham e West Ham su tutte), l'ex Schalke 04 è giudicato dai dirigenti della Juventus una eventuale e preziosa pedina di scambio da spendere per provare a coronare l'inseguimento a Tchouameni. Come contropartita tecnica per provare ad abbassare la parte cash da corrispondere al Monaco o addirittura come giocatore da offrire in un ipotetico scambio alla pari. Solamente idee per il momento, che però nelle prossime settimane possono diventare qualcosa di più concreto, come il desiderio di piazzare a gennaio un colpo importante per il centrocampo. Anzi, più di un desiderio: una missione."