Paulo Dybala è finito al centro del mercato. Non per eventuali tentazioni e offerte che non sono ancora arrivate, ma piuttosto per le necessità economiche della Juventus, che non vuole privarsi dei propri campioni, ma conti alla mano è consapevole di quanto impatterebbe positivamente a bilancio la cessione di una delle sue stelle polari (stesso ragionamento per Ronaldo). Ultimamente si è chiacchierato di un fantomatico scambio tra la Joya e Paul Pogba e, stando a quanto riporta Rai Sport, dopo il no del giocatore è arrivato anche quello del club bianconero. Se il francese non dovesse rinnovare con il Manchester United, la Juve potrebbe riproporre Ramsey e Douglas Costa.