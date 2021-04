Paulo Dybala cosa farà? Dove andrà? La Juventus lo venderà per ricavare una succosa plusvalenza? Lo terrà? Lo inserirà in uno scambio? Quest'ultima ipotesi è quella ritenuta più probabile dal Corriere dello Sport, che mette in pole position la soluzione dello scambio col Paris Saint-Germain per portare in bianconero Mauro Icardi. Ma chiaramente il PSG non è l'unica destinazione possibile per Dybala, in scadenza con la Juve nel 2022: su di lui ci sono altre società del calibro del Barcellona, del Chelsea e del Tottenham.