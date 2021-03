1









Il mercato della Juventus nei prossimi mesi si muove su un doppio filo: quello legato a Cristiano Ronaldo e quello legato a Paulo Dybala. In questi giorni abbiamo parlato ampiamente di CR7 e continueremo a farlo finché la questione non si sistemerà definitivamente, ma è ora di fare un salto sulle vicissitudini della Joya, alle prese con un rientro in campo dall'infortunio del 10 gennaio che dovrebbe avvenire nel derby col Torino del 3 aprile.



Come ben sappiamo, il rinnovo di Dybala con la Juve è congelato. Il contratto scade nel 2022 e c'è una distanza di circa 5 milioni di euro tra la richiesta del procuratore Antun e l'offerta del club bianconero. La Juve sta cercando di valutare eventuali scambi in cui coinvolgere l'attaccante argentino, per tenere alta la voce plusvalenze e cercare nuovi equilibri in campo. Grazie a Calciomercato.com possiamo approfondire una delle due piste di cui si parla per ora: non quella dello scambio col Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, di cui Fabio Paratici continua a essere un grande estimatore e che rimane quindi percorribile, ma quella un po' più complicata che porta al Barcellona e ad Antoine Griezmann.



Il Barça apprezza Dybala e sarebbe disposto a prenderlo dando in cambio alla Juve l'attaccante francese. Alla Juve si presenta però una forte criticità. Si andrebbe infatti a scambiare un 27enne per un 30enne, che oltretutto guadagna attualmente 18 milioni a stagione con un aumento già programmato di 3 milioni. Considerando che alla Continassa non stanno andando oltre un'offerta di rinnovo da 10 milioni per Dybala, appare chiaro che Griezmann dovrebbe ridursi notevolmente lo stipendio per trasferirsi in bianconero.



L'operazione è chiaramente difficile, ma i rapporti tra Juventus e Barcellona sono buoni e le riflessioni tra i club per provare a trovare cifre vantaggiose da affiancare ai cartellini di Dybala e Griezmann andranno avanti. Saranno mesi caldi, anzi roventi.