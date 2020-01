Scambio in arrivo tra Juventus e Barcellona: come riferisce Mundo Deportivo, ai catalani andrà Matheus Pereira (ora in prestito al Digione) che giocherà con il Barça B, mentre in bianconero finirà Alejandro Marques. Un'operazione distinta da ogni altra manovra che i due club possono avere in cantiere (Bernardeschi-Rakitic, su tutte), ma che certifica il rapporto che intercorre tra Juventus e Barcellona: il mercato, per ulteriori affari, è ancora aperto.