Adesso al Chelsea in terzino in uscita è Marcos Alonso dopo la rottura con Lampard, ma fino a poco tempo fa l’indiziato principale a lasciare i Blues era Emerson Palmieri, seguito da Juventus e Inter. C’è un retroscena legato al club bianconero: come riporta Calciomercato.com, la dirigenza aveva proposto uno scambio di prestiti tra De Sciglio e l’italo-brasiliano, a cifre diverse (20-25 milioni per Emerson Palmieri, 10-15 per De Sciglio). No secco del Chelsea, che non esclude la cessione del proprio giocatore ma a condizioni diverse.