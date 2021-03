Dopo averci provato l'estate scorsa e nell'ultima sessione di mercato, la Juventus non si dà per vinta e preparata un nuovo assalto a. La valutazione del giocatore è sempre quella, il Sassuolo non intende considerare offerte inferiori ai 40 milioni di euro e così Fabio Paratici sta pensando di inserire una contropartita per abbassare la parte cash: secondo La Gazzetta dello Sport, l'indiziato numero uno a entrare nell'affare è, del quale si era parlato già qualche mese fa. Il centrocampista classe 2001 è stato promosso in prima squadra dall'Under 23, Pirlo ci punta molto ma in neroverde potrebbe crescere con tranquillità e senza pressione.