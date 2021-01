1









Se stasera Juventus e Sassuolo si affronteranno sul terreno dell'Allianz Stadium, le dirigenze delle due squadre potranno incontrarsi per parlare di un attaccante nel mirino di Paratici: Gianluca Scamacca, attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà del club neroverde. Secondo Sportitalia la Juve è intenzionata a prendere Scamacca in prestito per un anno e mezzo fissando un obbligo di riscatto da pagare nel 2022. In tal caso, il giocatore 22enne potrebbe lasciare subito il Genoa per trasferirsi alla Juve e fare da "quarta punta" crescendo sotto l'egida di Ronaldo, Dybala e Morata.