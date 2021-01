La Juve stringe i tempi. Manca poco alla fine del mercato e manca ancora la punta chiesta da Pirlo. Resta viva l'idea Scamacca, a cui Paratici dà l'assalto finale. Anche ieri ci sono stati numerosi contatti con Carnevali tiene duro, mentre il calciatore e il suo agente sono in pressing per chiudere l'affare. Distanza su diritto/obbligo di riscatto. Su di lui anche il Parma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo ci sono delle opzioni estere come Giroud del Chelsea, che sta valutando gli effetti del cambio di allenatore tra Lampard e Tuchel.