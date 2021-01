La Juventus sta spingendo per provare a portare a Torino Gianluca Scamacca, oggi in prestito al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo. L'operazione sarebbe importante per l'immediato, con Pirlo che necessita di una quarta punta in rosa, ma non precluderebbe la porta all'operazione Milik, impostata anche per giugno a parametro zero. Lo riporta Calciomercato.com.