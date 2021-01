Tra i tanti nomi accostati alla Juventus per la quarta punta, il più caldo rimane sempre quello di Gianluca Scamacca. Profilo giovane - è un classe '99 - che può essere utile sia per il presente che, soprattutto, per il futuro. Il ragazzo piace a Fabio Paratici e il suo staff, che lo stanno seguendo da tempo e già nel mercato di gennaio era stato fatto il suo nome in chiave bianconera. Scamacca è al Genoa in prestito dal Sassuolo, che sta valutando il futuro del ragazzo.



LA TRATTATIVA - I rapporti tra i due club sono ottimi, già avviati i primi contatti per un prestito - annuale o biennale - con il riscatto fissato a 20 milioni. Diritto o obbligo? E' quello uno dei nodi dell'affare, perché la il Sassuolo vuole inserire l'obbligo e la Juve preferirebbe il diritto a una cifra inferiore. Per scendere con la parte cash, i bianconeri stanno pensando anche di inserire qualche contropartita: il primo nome nella lista dell'ad neroverde Carnevali è quello di Dragusin, in scadenza di contratto e nel mirino del Lipsia. LA POSIZIONE DEL GENOA - Se Juve e Sassuolo dovessero trovare l'accordo servirà anche l'ok del Genoa per far decollare l'affare: i rossoblù infatti hanno la possibilità di opporsi all'addio di Scamacca che, come da accordi, è previsto che resti in rossoblù fino a giugno. Non sarà il presidente Preziosi però a far saltare l'operazione, perché hanno già comunicato che sono disposti a far partire l'attaccante cresciuto nella Roma solo in caso di arrivo di un'altra punta. In quest'ottica, si sta lavorando su Lammers dell'Atalanta, chiuso in nerazzurro da Zapata e Muriel e in cerca di più spazio. La Juve è al lavoro per Scamacca, è lui l'obiettivo per l'attacco.