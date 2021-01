Seguito dalla Juventus in questo mercato invernale, Gianluca Scamacca è in prestito al Genoa dal Sassuolo. Il club neroverde lo aveva pagato 500mila euro dal PSV nel 2017 (più il 10% sulla futura cessione del giocatore. Ora il Sassuolo alla Juve chiede oltre 20 milioni di euro. Presto, l'incontro tra la Juventus e il club emiliano. Scamacca resta l'obiettivo numero uno per la Juventus, direzione quarta punta.