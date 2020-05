Saul Niguez può trasferirsi in Premier League: stando al Daily Star, il Manchester United è molto vicino a chiudere l'accordo per il centrocampista dell'Atletico Madrid. Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, che però si è defilata. La corsa a Saul non è il banco di trattativa principale per Fabio Paratici, al momento impegnato sul fronte Barcellona: in questione, c'è lo scambio con Miralem Pjanic, dopo che Arthur non sembra convinto a lasciare la Catalogna.