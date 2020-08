Cena di mercato per Fabio Paratici. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il CFO della Juventus si è incontrato con i dirigenti del Sassuolo (presenti l'ad Carnevali e il ds Rossi) per parlare del futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 piace a Pirlo che lo considera la prima alternativa a Tonali, e rispecchia in pieno la nuova filosofia della società di ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Cena di mercato, la Juve cerca uno spiraglio per Locatelli.