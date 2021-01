Era il 15 dicembre 2013, era l'ultima Juventus di Antonio Conte, quella che in campionato avrebbe registrato un record da 102 punti in classifica. Un primato passato anche dal 4-0 con cui quel giorno i bianconeri ebbero la meglio sul Sassuolo, la stessa avversaria di stasera. Mattatore fu Carlitos Tevez con una tripletta (lo stesso Tevez servì anche un assist per il gol di Peluso).