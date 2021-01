Dal sito ufficiale della Juventus:



UNO IN SETTE Il Sassuolo ha ottenuto un punto nelle sette trasferte contro la Juventus in Serie A, nella gara dello scorso campionato (2-2, dicembre 2019), dove ha segnato tanti gol quanti nelle precedenti sei gare allo Stadium.



20-4 Il punteggio complessivo nelle sette sfide allo Stadium in Serie A tra Juventus e Sassuolo recita 20-4, con i bianconeri che hanno segnato 3.5 gol in media a partita nelle ultime quattro gare.



SASSUOLO A SECCO... Il Sassuolo ha mancato il gol in quattro delle sette trasferte contro la Juventus in Serie A; quella bianconera è la squadra contro cui i neroverdi non hanno segnato in più gare esterne nel massimo campionato.



13 SU 14 La Juventus ha perso solo una delle 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A (10V, 3N) risultando la squadra che ha battuto più volte i neroverdi nella competizione (10); 35 gol subiti dagli emiliani in totale (meno solo che contro l’Atalanta con 36).



SI CERCA LA STRISCIA Due vittorie consecutive per la Juventus in campionato: la Vecchia Signora non riesce a trovare tre successi di fila in Serie A da luglio (sette in quel caso).



SEMPRE SU AZIONE Nelle ultime cinque giornate di campionato la Juventus ha segnato tutti i gol in Serie A su azione (12 su 12): tra le altre squadre solo l’Udinese (quattro su quattro) vanta il 100% di gol segnati in campionato su azione in questo periodo.



NO GOL DI TESTA La Juventus è l’unica squadra a non aver incassato alcuna rete di testa in questo campionato; l’ultimo gol del genere risale all’ultima giornata della scorsa Serie A, contro la Roma, subito da Kalinic.



CHE IMPATTO! La Juventus è la squadra ad aver ottenuto più gol dai neoacquisti in questa Serie A: 13, inclusi tutti i tre segnati nell’ultima gara di campionato, ad opera di Chiesa (due) e McKennie.



JUVE MIGLIOR DIFESA La Juventus, miglior difesa di questo campionato con Verona e Napoli, ha subito sette dei suoi 15 gol nella ripresa, meno di ogni altra squadra.



4 JOYE Paulo Dybala ha segnato quattro gol in Serie A contro il Sassuolo, inclusa la seconda delle sue tre triplette nel massimo campionato (settembre 2017); l’argentino dista solo due reti dalle 100 con la Juventus in tutte le competizioni.