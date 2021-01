1









Juventus e Sassuolo stanno per affrontarsi all'Allianz Stadium per la 17^ giornata di Serie A. Una partita che potrà dire molto sulle reali possibilità della Juventus di risalire la china in ottica scudetto, per dare continuità alle vittorie contro Udinese e Milan. Prima di entrare pienamente nel match (calcio d'inizio alle 20.45) andiamo a dare un'occhiata alle immagini del prepartita: qui di seguito nella gallery potrete vedere foto e video dall'ingresso delle squadre allo stadio fino agli spogliatoi e al riscaldamento sul terreno di gioco