Juventus e Sassuolo hanno trovato l'accordo per: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto incondizionato, al di là quindi dei risultati che raggiungerà la squadra di Allegri. Un affare da 35 milioni di euro tra prestito biennale (gratuito), riscatto previsto per la fine della stagione 2022-23 e bonus.- Il giocatore ha già raggiunto da tempo l'accordo con il club bianconero e non vede l'ora di trasferirsi alla Juve, squadra per la quale fa il tifo da quando è bambino. Allegri avrà così il suo centrocampista per il debutto in campionato come aveva richiesto fin dall'inizio. Juve-Sassuolo, la fumata bianca per Locatelli è arrivata.