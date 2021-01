La Juventus prepara la sfida col Sassuolo, per continuare a sorridere in questo 2021 dove finora sono arrivate due vittorie in due partite. Quasi tutti a disposizione per Andrea Pirlo, che per la gara contro l'amico De Zerbi dovrà fare a meno di tre giocatori chiave, gli stessi che erano assenti anche a San Siro: Alex Sandro e Juan Cuadrado, risultati positivi al Covid, e Alvaro Morata, che è alle prese con un problema muscolare e un recupero per domenica è quasi impossibile.