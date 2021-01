2







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E' un gran peccato e ha tutti i contorni del volto arrabbiato di McKennie, della smorfia di dolore di Paulo Dybala. E' proprio un gran peccato che la Juve non sia riuscita a capitalizzare un po' di occasioni, diversi guizzi, le ali offensive. E' un gran peccato che al termine del primo tempo, il Sassuolo alla fine abbia meritato lo 0-0 che colora l'intervallo.



E' una prima frazione dettata dagli episodi, quella dell'Allianz Stadium: da quel paio capitati sul sinistro di Frabotta, troppo interno o troppo alto; dagli infortuni di McKennie e Dybala, in un momento di profonda emergenza causa covid e malanni di stagione. Benino il centrocampo, poca verve dall'attacco. Per i top e flop del primo tempo, andate nella nostra gallery dedicata...