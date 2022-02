di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Un gol a testa, ma il predominio del gioco no: è tutto del Sassuolo. All'intervallo la Juve pareggia per 1-1 e il vero "dramma" è averla sbloccata sin da subito con il gol di Dybala: la squadra di Allegri si è poi abbassata all'inverosimile, rinunciando ad aggredire, lasciando la palla agli avversari e faticando poi a ripartire. Beh: il gol era nell'aria e l'ha trasformato in maniera sublime Traoré, che con i bianconeri un mezzo trascorso pure ce l'ha.



Difficoltà in difesa, centrocampo ballerino e soprattutto poco Vlahovic. O meglio: una volta sola ha una bella palla in profondità e non trova la via del gol, sparandola sul portiere come un Morata qualsiasi. Almeno qualcuno eviterà la solita frase sui centravanti veri, si spera.



Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.