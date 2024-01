Uno e due. E Vlahovic cancella, definitivamente, tutti i fantasmi.ed è un assolo del serbo: che calcia dal limite dell'area per il vantaggio, che tira fuori dal cilindro una punizione incredibile per il raddoppio. Ed eccoci qui, al momento delle risposte. Vivissime. E pesantissime.DV è 9. Come le reti segnate finora in campionato, a un passo da quella doppia cifra che dovrebbe essere l'orizzonte più sicuro per uno del suo talento. La raggiungerà presto: lo racconta la sua crescita, lo chiarisce la voglia, lo conferma la testa. Ora gira tutto a meraviglia, come quel mancino dai venti metri.