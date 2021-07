Nuovo incontro in programma tra Juventus e Sassuolo per: il giorno fissato in agenda sarà giovedì 29 luglio. Lo svela Sportitalia, che racconta di un nuovo vertice per sbloccare l'operazione. I bianconeri si presentato forti del sì del giocatore che aspetta solo un ok per trasferirsi a Torino, dall'altra parte c'è un Sassuolo pronto a valutare eventuali contropartite a patto che venga fatta una valutazione considerata congrua.