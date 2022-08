pieno al 100%? Forse no. Come scrive Tuttosport, per il debutto stagionale dellacontro ilsono stati venduti tutti i biglietti, eppure c'è ancora qualche speranza di trovare un posto sugli spalti: visto il periodo vacanziero, infatti, non è escluso che alcuni abbonati possano decidere di mettere a disposizione il loro seggiolino, pertanto l'invito ai tifosi bianconeri è quello di monitorare lo store ufficiale prima di Ferragosto. La cosa potrebbe poi ripetersi per la sfida della terza giornata contro la, per la quale ad oggi i ticket risultano esauriti.