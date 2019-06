La Juve vuole Traoré. Il giocatore dell'Empoli, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe presto entrare nell'orbita bianconera grazie alla sinergia della Vecchia Signora con il Sassuolo. Spieghiamo meglio: Paratici è vicino a chiudere la trattativa per l'acquisto del mediano classe 2000, tra i migliori interpreti del ruolo in tutta la passata Serie A. Sembrava tutto fatto con la Fiorentina, ma i viola non hanno depositato i documenti: alla luce di quanto raccolto dal quotidiano, pare per possibili problemi cardiaci del giocatore. Per l'Empoli, però, superati da un pezzo. Ne può approfittare la squadra bianconera, e di conseguenza il Sassuolo.