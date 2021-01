L’1 febbraio si chiuderà questa sessione invernale di calciomercato e in casa Juventus il nome più caldo resta quello di Gianluca Scamacca, l’indiziato principale per puntellare il reparto offensivo bianconero. Il tavolo delle trattive con il Sassuolo, però, comprende anche altre operazioni oltre l’attaccante classe 1999 in prestito al Genoa. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, resta viva la pista Liberato Cacace, esterno sinistro neozelandese di origini italiane classe 2000 di proprietà del Sint-Truiden, come colpo da effettuare in sinergia.