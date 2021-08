Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus. La trattativa con il Sassuolo va avanti da tempo e tra offerta e domanda c'è anche una distanza di circa 10 milioni di euro oltre all'accordo ancora da trovare su alcuni dettagli della formula. Tutte le parti coinvolte però sperano di trovare una soluzione il prima possibile, a partire dal giocatore che ha da tempo detto sì alla Juve e non vede l'ora di vestire la maglia bianconera.- L'ultima offerta della Juve è di 5 milioni per il prestito biennale più 10 per il riscatto più bonus; i neroverdi invece chiedono 35 milioni tra prestito e riscatto, più 5 bonus facilmente raggiungibili e altri 5 più difficili. Prima del week end è previsto un nuovo incontro tra le due società con la Juventus che nel frattempo ha incassato 16 milioni dalla cessione di Romero all'Atalanta (poi andato al Tottenham) e circa 3/4 dal prestito di Demiral proprio ai nerazzurri (diritto di riscatto fissato a 28)- A sbloccare l'affare Locatelli potrebbe essere l'ultima idea della Juventus, che sta valutando una nuova contropartita da proporre al Sassuolo: tramontate le ipotesi Dragusin e Fagioli, come racconta Calciomercato.com il nome nuovo è quello di, centrocampista classe 2001 che si sta mettendo particolarmente in luce nel precampionato dei bianconeri. Gran gol contro il Monza e prestazioni convincenti, Ranocchia può essere la chiave giusta per arrivare a Locatelli.