Come confermato dall'edizione odierna di Tuttosport, Adrienè pronto a stringere i denti per mettersi a disposizione delladal primo minuto per il match di questa sera contro il. Massimilianoscioglierà le riserve solo in mattinata, dopo la rifinitura, quando si avrà un'idea più chiara sulle sue condizioni in base all'eventuale ricomparsa del sovraccarico al flessore della coscia destra che lo ha costretto a rimanere ai box durante le ultime uscite della squadra. Il ritorno del francese sarebbe molto importante, tanto più perché i bianconeri dovranno già fare a meno dello squalificato Weston