"Con i suoi 40.813 abitanti, Sassuolo è la seconda città più piccola a vincere in casa della Juventus nella storia del calcio: il record appartiene al Casale (Casale Monferrato, 34.246 abitanti) che vinse 2-1 al campo di Corso Marsiglia il 25 settembre 1927 (non ancora serie A, ma Divisione Nazionale)."Questo il dato rivelato dal giornalista, noto per le brillanti e curiose statistiche che dispensa sul calcio italiano e non solo. La Juve ieri all'Allianz Stadium è andata incontro a una debacle.