Da quale punto si riparte?ancora in corsa, in carreggiata, alla ricerca di un accordo per portare a Torino Manuel. Il centrocampista neroverde, dopo l'ultimo incontro di una settimana fa, non ha ancora ricevuto novità sul suo conto. Si riparte dalla richiesta di Carnevali: 40 milioni. E dall'offerta bianconera:Bisogna però trovare un accordo anche sulla: prestito biennale con riscatto condizionato (proposta Juve), o prestito annuale con obbligo di riscatto (richiesta Sassuolo). Al momento, i bianconeri non hanno intenzione di cambiare marcia, così come il giocatore sembra fermo sulla volontà di vestire soltanto la maglia della. Quando si rivedranno? Previsti contatti all'inizio della prossima settimana: sarà decisivo l'ultimo affondo.