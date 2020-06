La Juventus sta seguendo da vicino la crescita di. Ex prodotto delle giovanili del Milan, il centrocampista classe '98 è esploso definitivamente in Serie A con il Sassuolo, dove sta trovando continuità di prestazioni. Secondo Sky Sport i bianconeri hanno acceso i riflettori su Locatelli, che piaceva già in passato alla dirigenza bianconera. I rapporti tra i due club sono ottimi, non è escluso che Paratici possa fare un tentativo per provare a prenderlo.