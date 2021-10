Decima giornata di Serie A TIM: laospita ilall'Allianz Stadium, per tornare alla vittoria dopo il pareggio contro l'Inter. Una vittoria che per bocca dello stesso Allegri è fondamentale, anche considerato il risultato del Milan di ieri sera: i rossoneri hanno battuto il Torino, portandosi momentaneamente a 13 punti dalla Juve, che non può permettersi di perdere ulteriore terreno in classifica.DOVE VEDERLA - La gara - fischio d'inizio pomeriggio alle 18.30 - sarà in esclusiva su DAZN. Su Ilbianconero.com avremo la diretta testuale dopo un ampio pre partita. Al termine, tutte le voci, pagelle, commenti e saremo in diretta dalle 23.30 sui nostri canali con un post dedicato.LE PROBABILI FORMAZIONI - Nella gallery dedicata, ecco le probabili formazioni del match di questa sera.