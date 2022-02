Juventus Sassuolo è la prima partita di questo 2022 in cui Leonardo Bonucci parte nell'undici titolare scelto da Massimiliano Allegri. Il numero 19 della Vecchia Signora era stato costretto ad uno stop a causa di un infortunio muscolare a metà gennaio ed era rimasto ai box per circa un mese. Il suo rientro in campo è proprio dal primo minuto per la sua prima partita del 2022. Accanto a lui la linea difensiva è composta da De Sciglio, De Ligt e Alex Sandro. La seconda metà di stagione per Bonucci inizia proprio oggi.