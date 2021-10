Laha perso soltanto una delle 16 sfide di Serie A contro il(12V, 3N): 0-1, nell’ottobre 2015, grazie al gol di Nicola Sansone. Inizia così il report sui numeri di Juve-Sassuolo apparso sul sito ufficiale del club bianconero, che prosegue:Il successo del febbraio 2018 (7-0) contro il Sassuolo è, al pari di Juventus-Parma del 2014, la vittoria più larga dei bianconeri nell’era dei tre punti a vittoria.La prossima sarà la 400a presenza per Leonardo Bonucci in Serie A.Il Sassuolo è la squadra con cui Manuel Locatelli ha giocato più partite (96) e segnato più gol (6) in Serie A - la prima rete del centrocampista della Juventus nel massimo torneo è arrivata proprio contro i neroverdi, con la maglia del Milan, nell'ottobre 2016.Paulo Dybala ha preso parte a 7 gol (5 reti, 2 assist) in 13 sfide di Serie A contro il Sassuolo, tra cui una marcatura nella sfida più recente (nel 3-1 dello scorso maggio).Massimiliano Allegri diventerà in questo incontro il terzo allenatore a tagliare il traguardo delle 200 panchine di Serie A con la Juventus, dopo Giovanni Trapattoni (402) e Marcello Lippi (258)".